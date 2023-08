Jason Momoa encara neve e entra em jacuzzi para comemorar aniversário

01/08/2023 | 18:10



Não é novidade que Jason Momoa adora enfrentar aventuras e gravar momentos inusitados em sua vida. E é claro que o ator não poderia comemorar seu aniversário de 44 anos de idade de um jeito diferente - não é? Mas, ao invés se se envolver em algo perigoso, o intérprete de Aquaman decidiu fazer um programa mais light.

Através de seu feed no Instagram, Jason mostrou que decidiu curtir uma jacuzzi na data especial. Entretanto, o que deixou os seguidores chocados foi a grande quantidade de neve que caia no ator, mas ele parecia nem se importar com o frio.

Além de publicar o momento nas redes sociais, Momoa revelou o motivo pelo qual decidiu comemorar seu aniversário entrando em uma jacuzzi no meio da neve:

- Nunca na minha vida, em 44 anos de idade, eu tinha entrado em uma jacuzzi. Um brinde a todos nós. Amo vocês.

Já na legenda, ele escreveu:

Feliz aniversário para mim. Está nevando.