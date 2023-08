Viih Tube revela que não vai conseguir amamentar a pequena Lua sem sonda, entenda!

01/08/2023 | 18:10



Todo mundo sabe que Viih Tube se tornou verdadeiramente uma mãezona coruja e que Eliezer também demonstra ser um grande paizão. E foi por meio das redes sociais que a YouTuber comentou que nunca conseguiu amamentar a sua filha sem sonda.

Pois é, isso é muito mais comum do que você imagina no mundo da maternidade. Viih Tube então explicou que só abre mão do recurso quando momento não é para nutrir a pequena Lua, de apenas três meses de vida.

- Eu nunca vou conseguir amamentar sem a sonda, infelizmente. Só consigo quando não é para nutrir minha filha. Então, se ela estiver com um solucinho, eu coloco [no peito] para passar. Ela quer dormir, eu ponho para acalentar. Ela acaba levando leite, mas não o suficiente para encher a barriguinha dela, porque meu peito não produz o suficiente. Sempre que ele estiver no horário de mamar, vai ter a sonda.

A ex-BBB ainda deu mais detalhes sobre o uso do recurso.

- A sonda foi feita para ser colocada e retirada, usada só em situações em que o bebê estiver precisando. Mas, para mim, foi uma escolha deixar para sempre para eu não desistir da amamentação, que era o que eu queria. Você não é obrigada a amamentar se não quiser ou se for difícil para você. Que bom que existem fórmulas tão boas. Mas me adaptei e estou superfeliz com esse método. Minha maternidade é essa, cada uma é de um jeito.