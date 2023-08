Príncipe Harry e Meghan Markle podem se pronunciar após boatos sobre fim de amizade com David Beckham

01/08/2023 | 18:10



Ao que parece, a lista das inimizades do Príncipe Harry e Meghan Markle está cada vez maior. Como você viu aqui no ESTRELANDO, a amizade entre o casal e David Beckham teria acabado após um telefonema entre eles. O ex-jogador de futebol teria sido acusado pela ex-atriz de vazar informações para a família real.

Desde então, o Duque e a Duquesa de Sussex não se pronunciaram sobre o assunto, mas, segundo o Daily Mail, o silêncio pode estar prestes a acabar. Isso porque, segundo uma fonte próxima ao casal, eles estariam se preparando para fazer um pronunciamento sobre as acusações, já que as novas amizades do casal seriam poderosas.

- A Meghan tem estado estranhamente quieta em público. Mas ela tem conseguido novos amigos poderosos, então não espere que esse silêncio dure muito tempo. Ainda não está claro qual será a reação deles. Não esqueça que eles sempre têm a capacidade de surpreender. Mas ainda não está claro. Estou surpreso que ainda não houve nenhuma iniciativa.

Entretanto, mesmo tendo novas amizades, o filho mais novo do Rei Charles III e a intérprete de Rachel Zane em Suits estariam mais afastados do mundo dos famosos. Um exemplo disso é o boato que eles teriam sido ignorados por Steven Spielberg quando o abordaram uma proposta de parcerias.

E os desafetos não pararam por aí! Ainda segundo o jornal, a amizade entre Markle e George Clooney teria chegado ao fim também. O motivo do afastamento dos atores teria sido a proximidade entre o artista e Charles.

Eita!