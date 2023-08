Sadio Mané deixa o Bayern de Munique e será companheiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr

01/08/2023 | 16:10



Sadio Mané é mais uma grande contratação do futebol árabe. O atacante que brilhou com Roberto Firmino e Mohamed Salah no Liverpool e disputou a última temporada pelo Bayern de Munique aceitou a proposta do Al Nassr e foi oficializado nesta terça-feira como novo parceiro de Cristiano Ronaldo.

O clube da Arábia Saudita divulgou um vídeo no qual o atacante senegalês está com a mão na orelha "cobrando" o grito da torcida. A atacante já está vestido com a nova camisa dois do clube, mostra o número 10 às costas e ensaia alguns passos de dança.

Mané, de 31 anos, foi adquirido por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 157,8 milhões) do clube alemão e assinou um contrato por três temporada, até junho de 2026. O salário do jogador será em torno de R$ 4 milhões por semana.

"Queremos agradecer a Sadio Mané pela última temporada. Certamente não foi um ano fácil para ele, sofrendo uma lesão pouco antes da Copa do Mundo e perdendo a participação com Senegal, a quem ele havia levado ao seu primeiro triunfo na Copa Africana de Nações e qualificação para a Copa do Mundo. Devido ao longo tempo de inatividade, ele não foi capaz de contribuir tanto para o FC Bayern quanto nós e ele próprio esperávamos", lamentou Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern.

"É por isso que decidimos juntos que ele deveria começar um novo capítulo em sua carreira e começar de novo em outro clube. Desejamos a ele tudo de bom e muito sucesso para os próximos desafios no Al Nassr", completou o dirigente, admitindo que o jogador não se deu bem em Munique. Mané fez 38 partidas oficiais pelo Bayern, marcando 12 gols. Apesar de render pouco, ainda ergueu os troféus do Campeonato Alemão e da Supercopa da Alemanha.

No novo clube, Mané será dirigido pelo português Luis Castro, ex-Botafogo. Ele é o quarto reforço anunciado nesta janela de transferências. Antes, o clube contratou o lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles, além dos meias croata Brozovic e marfinense Seko Fofana.