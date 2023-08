Após anúncio do retorno da Restart, Pelanza abre o coração e agradece o público

01/08/2023 | 16:10



Como você viu, várias bandas dos anos 2000 e 2010 estão retornando em turnê comemorativa pelo Brasil - como é o caso do Br'oz, da banda Cine, do NX Zero e o retorno mais novo anunciado foi da Restart.

Os meninos inicialmente fizeram um enorme suspense, mas durante a manhã desta terça-feira, dia 1º, eles abriram o jogo e falaram até as capitais que vão passar por todo o país. Além disso, o líder e vocalista da banda, Pe Lanza, usou as redes sociais para desabafar um pouco do que anda sentindo.

Que bom sentir tudo isso, que bom ver a força dessa nossa história que construímos? É lindo ver que a Restart ainda tem tanto impacto na vida de tanta gente.Desfrutem desse momento, é um presente pra todos nós!

Além dele, Pelu que é o tio de João Guilherme também foi até os Stories abrir o coração e agradeceu todas as manifestações de carinho que anda recebendo desde o anúncio do retorno da banda.

Hoje tem sido um dia muito emocional, forte... a gente vinha preparando essa história há quase um ano sem contar para ninguém. E vinha uma ansiedade em não poder falar, não saber a proporção que isso tudo ia tomar. Mas ao mesmo tempo tá sendo muito gostoso a gente se reencontrar com a essência que é a Restart. Essa semana vai ser muitas emoções.