Lucas Moura acerta volta ao São Paulo até o fim de 2023 e já treina no clube nesta semana

01/08/2023 | 15:55



No dia em que apresentou James Rodríguez, o São Paulo acertou nesta terça-feira a contratação de outro atleta conhecido mundialmente: Lucas Moura. Livre no mercado após sua saída do Tottenham, o atacante acertou seu retorno ao clube que o revelou até o fim de 2023. Com isso, disputará três competições pelo time que o revelou: Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana. O jogador já está no Brasil e deve treinar no CT do clube nesta semana.

Tempo de contrato, salários e outros detalhes já foram definidos. Resta, apenas, Lucas Moura assinar o acordo, com vigência curta, até o fim desta temporada. Ele passa férias em São Bernardo, de onde é, e é esperado que vá ao CT da Barra Funda já na quarta-feira para assinar o seu novo vínculo e começar a treinar.

O São Paulo planeja ter tanto James Rodríguez como Lucas Moura no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. O duelo está marcado para o dia 16 deste mês. Há, portanto, duas semanas para os dois serem regularizados e estarem em boa forma física a ponto de ajudar o time em campo.

Cria de Cotia, Lucas esteve em campo no último título de expressão conquistado pelo São Paulo, a Sul-Americana, conquistada em 2012. Foram três temporadas como profissional e 33 gols em 128 jogos até ser vendido ao Paris Saint-Germain.

O meia-atacante brasileiro defendeu o clube francês em cinco temporadas. Depois, se transferiu para o Tottenham. No time inglês, foram seis anos de altos e baixos. O auge do jogador na Inglaterra foram os três impressionantes gols anotados sobre o Ajax que colocaram a equipe na final da Liga dos Campeões em maio de 2019. Na decisão, o Tottenham foi derrotado pelo Liverpool.