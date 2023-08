'Replay Festival': São Paulo e Rio vão receber evento com shows de ídolos dos anos 2000

01/08/2023 | 15:50



O Replay Festival chega ao Riocentro, no Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro, e no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo, em 4 de novembro, levando toda a nostalgia dos anos 2000. O público poderá curtir shows dos artistas mais emblemáticos da época e ter uma experiência totalmente imersiva.

No line-up, nomes como CINE, Wanessa Camargo, CPM22, É o Tchan, Detonautas, KLB, Valesca Popozuda, Furacão 2000, Supla e os punks de boutique, Marcelo Falcão, Raimundos, Naldo, Broz, Gabriel O Pensador, Dibob, Kasino, Léo Picon, Brunetta feat. Felipe Dylon e Jon Jon, Aliados, agitarão São Paulo e Rio de Janeiro, onde acontece a primeira edição do evento.

Além de grandes nomes da música brasileira, febre nos anos 2000, o Replay Festival também contará com o headliner internacional, Sean Kingston, dono de um dos maiores hits da época, Beautiful Girls. As vendas estão abertas no site Sympla.