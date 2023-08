Artur comemora fase artilheira no Palmeiras e espera anotar em Minas pelo 2º jogo seguido

01/08/2023 | 15:15



O clima de desconfiança no Palmeiras com série de cinco jogos sem vitória já faz parte do passado após as duas boas apresentações contra Fortaleza (3 a 1) e América-MG (4 a 1). Novamente empolgado, o time encara o Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira com jogadores entusiasmados. Artur, vivendo fase artilheira, espera repetir a dose em Belo Horizonte e marcar novamente após deixar sua marca diante do América no fim de semana.

Principal contratação do clube na temporada, o atacante veio do Red Bull Bragantino no começo do ano e, em 22 partidas, já tem 10 gols. Mesmo atuando pelas beiradas, ele costuma aparecer na área e mais da metade se suas bolas na rede (seis) vieram de cabeça, mesmo tendo somente 1,68m.

"Estou muito feliz pela fase que estou vivendo dentro do clube que amo, que é o Palmeiras. Ainda mais fazendo gols de cabeça, o que era imprevisível. É fruto de muito trabalho que dedicamos no dia a dia", afirmou o jogador. "O Abel (Ferreira, técnico) me cobra bastante de sempre entrar na área. É isso que estou fazendo, com a qualidade da equipe, dos laterais, principalmente, e eu sendo oportunista", explicou.

Assim como os demais companheiros, Artur também vem adotando discurso de que a má fase da temporada já é coisa do passado. "Reconhecemos a oscilação que passamos, mas o principal são as duas vitórias que tivemos pensando em chegar inteiro a esse grande duelo de quarta-feira, contra o Atlético-MG", frisou. "Estamos preparados, já mostramos que somos muito competentes nessas competições. Estamos inteiros, pacientes e concentrados para fazermos um grande jogo."

Nas duas últimas edições da Copa Libertadores, o Palmeiras passou pelo Atlético-MG nos mata-matas. No último encontro, graças a empate por 1 a 1 com gol de Dudu, que novamente trabalhou sem restrições e livre das dores na panturrilha. O camisa 7 tem tudo para voltar ao time após três jogos de ausência.

Abel aplicou um vídeo para os jogadores mostrando os pontos fortes e fracos do Atlético-MG nesta terça-feira, ainda na sala de musculação. Depois, o elenco foi a campo para aprimoramento de cruzamentos e finalizações. Os titulares ainda realizaram ensaios táticos.

"Jogo difícil, campo difícil. Mas já mostramos que somos competentes, especialmente nessas competições de mata-mata. Estamos preparados, conversamos internamente que precisamos estar sempre concentrados nesses jogos, com a mente tranquila e foco total", enfatizou Artur, que chegou ao clube desde os 15 anos e sempre sonhou viver essa boa fase atual.

"É um sonho que almejei. Antes de dormir, pedia a Deus para chegar a esse momento de sequência de jogos, fazer gols, ajudar o Palmeiras. Um sonho que estou realizando", celebrou. "Espero fazer história com esse clube, conquistar títulos, marcar muitos gols e ajudar meus companheiros. Estou feliz com a fase que estou vivendo, de defender o manto alviverde."