Preta Gil posta fotos ao lado de Gominho e agradece pela amizade: Eu não teria suportado!

Como você vem acompanhando, Preta Gil passou por vários altos e baixos nos últimos meses desde o momento que descobriu um câncer no intestino, o tratamento da doença e até mesmo o término de seu casamento com Rodrigo Godoy.

Completamente acolhida pela família e pelos amigos, a cantora sempre faz questão de postar nas redes sociais os momentos mais descontraídos e até mesmo os de perrengue enquanto está tentando se curar.

Durante a manhã desta terça-feira, dia 1º, Preta Gil fez questão de compartilhar em seu Instagram, um carrossel com fotos dela ao lado de Gominho, grande amigo da artista. Na legenda da publicação, ela faz um imenso texto agradecendo por toda a energia e dedicação de seu tempo com ela.

Eu sempre soube o valor da importância de termos verdadeiros amigos, mas só sabemos quem são os fiéis, na adversidade. Eu quero fazer esse post, porque ele é único e sei que todos os meus amigos fiéis se sentem representados através dele e o amam por ele estar ao meu lado nesses últimos oito meses, sem largar minha mão nenhum dia sequer. Sim, ele largou o emprego que tinha em Salvador e veio se dedicar 100% a mim. Para me apoiar, me cuidar no meu tratamento e nos problemas sérios que tive na vida pessoal. Eu posso afirmar, que se não fosse ele e mais outros amigos tão incríveis, eu não teria suportado tanta dor. Ter um colo para chorar, um sorriso para iluminar meu dia, a força para me levantar do chão literalmente, a paciência de ficar horas e horas em silêncio ao meu lado, tudo isso me emociona e me faz ser muuuito grata. Deus é tão perfeito, que me mandou esses anjos para cuidarem de mim. Gominho, eu sei que você não fez e faz tudo isso esperando nada em troca, eu sei disso, mas preciso lhe dizer OBRIGADA. Eu te amo infinito e minha família também lhe agradece!!!