Eduardo Leite vai se filiar nesta quarta ao PSB

Wilson Moço



01/08/2023 | 15:14



Pouco mais de dois meses depois de oficializar sua saída do PT de Santo André, sigla na qual militou por 29 anos, o vereador de terceiro mandato Eduardo Leite finalmente vai se filiar ao PSB, em evento que está marcado para esta quarta-feira, às 20h, em Brasília.

O parlamentar adiou a entrada no novo partido porque aguardava espaço nas agendas do vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Duas das principais lideranças do PSB garantiram presença e vão abonar a ficha do parlamentar.

Eduardo Leite, que deixou o petismo por causa de problemas internos sem risco de perder a cadeira na Câmara – recebeu o aval do diretório para sair –, inicia assim a pavimentação do caminho que pode levá-lo à disputa da Prefeitura do município na eleição do ano que vem. Afinal, desde que entrou em rota de colisão com o PT, a ida do vereador para o PSB era dada como certa, assim como a possibilidade de ele ter o aval da cúpula estadual e nacional do PSB para entrar no pleito.