Como proteger seu motorhome ou seu trailer de viagem de acidentes

01/08/2023



Já muito conhecido e apreciado pelos norte-americanos, o mercado de motorhome ainda está começando a se desenvolver no Brasil. A pandemia aguçou ainda mais o desejo do brasileiro de trabalhar de qualquer lugar e ter liberdade para tal.

Segundo reportagem publicada no Jornal do Carro (Estadão), os brasileiros têm aderido mais às viagens com trailers e motorhomes, e vendas do segmento disparam. As pessoas que têm buscado esse tipo de veículo são iniciantes e têm em média entre 30 e 50 anos.

Se você já tem um trailer ou está pensando em comprar um motorhome, é fundamental saber como fazer os seguros necessários, quando fazer e quais coberturas escolher. Você já pensou sobre isso? Já incluiu o valor no orçamento dedicado à sua nova aquisição? Você conhece os riscos que podem ocorrer?

A BRZ Insurance, corretora de seguros brasileira que atua focada na venda de seguros para a comunidade de brasileiros e latinos que moram nos EUA, traz algumas informações que respondem aos questionamentos para ajudar os brasileiros que têm o desejo de ter uma casa sobre rodas a entender como segurá-la nos Estados Unidos.

Seguros de motorhome

O RV Insurance oferece cobertura em caso de ferimentos ou danos materiais a terceiros ou caso o segurado se envolva em um acidente com o seu trailer ou motorhome. O seguro também pode cobrir danos ao seu próprio veículo caso algum evento coberto o danifique.

As apólices podem ser personalizadas e as coberturas necessárias dependem da forma que o seu veículo é utilizado, seja recreativamente ou para residência em tempo integral.

Outro fator relevante é o tipo do veículo: um motorhome vai precisar de uma cobertura de responsabilidade separada para pegar estrada, mas se estiver puxando um trailer de viagem, o seguro de responsabilidade do seu seguro auto provavelmente vai ser o suficiente.

Uma informação importante é que o RV Insurance não é obrigatório, pois em muitos estados, só é obrigatório arcar com a responsabilidade por lesões corporais e danos materiais em seu motorhome.

Se esse for o seu caso, não deixe de fazer um seguro de General Liability. Contudo, se quem for adquirir o veículo for financiá-lo, o credor provavelmente exigirá uma cobertura abrangente e cobertura de colisão para segurar o veículo contra danos físicos, tanto para motorhome quanto para trailer de viagem.

Podem ser cobertos pelo RV Insurance motorhomes classe A, B e C; trailers de viagem, incluindo convencionais e de quinta roda; pop-up campers e truck campers.

A cobertura do RV Insurance será determinada de acordo com a forma que o segurado o utiliza: se for um veículo recreativo de forma esporádica, o prêmio pode ser muito menor do que um trailer usado como moradia, por exemplo. Mas se o seu trailer for rebocado por outro veículo, a responsabilidade será coberta pela apólice de seguro auto, uma vez que o trailer não é motorizado.

Algumas das coberturas mais comuns que integram a maioria das apólices de RV Insurance são:

responsabilidade por lesões corporais e danos materiais (General Liability);

cobertura abrangente e de colisão (comprehensive e collision);

cobertura do para-brisa/vidro;

e despesas de emergência.

Com a cobertura opcional de vacation liability, o segurado está protegido caso alguém se machuque dentro ou ao redor do seu trailer durante as férias e caso aconteça um vazamento de combustível que contamine um acampamento onde o segurado esteja hospedado.

O custo do RV Insurance varia de acordo com:

Tipo, idade e condição do veículo: o RV Insurance é baseado principalmente na marca, modelo e ano do seu veículo.

Uso: a frequência com que você usa seu RV afeta o custo para segurá-lo. Se o seu RV for sua residência principal, suas coberturas e taxas serão diferentes de alguém que usa apenas seu motorhome ou trailer de viagem vários fins de semana por ano.