Anatel começa a instalar fibra ótica nos rios da Amazônia com dinheiro do 5G

01/08/2023 | 13:22



A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Entidade Administradora de Faixa (EAF) iniciaram nesta terça-feira, 1º, a implementação de três redes de fibra ótica de um total de oito que fazem parte do Programa Norte Conectado, financiada com recursos provenientes do leilão do 5G - ou seja, sem aporte de recursos públicos.

O programa tem o objetivo de instalar 12 mil quilômetros de fibra nos leitos dos rios da Bacia Amazônica - Rios Negro, Solimões, Puruá, Madeira, Juruá e Branco. As infovias vão passar por 59 cidades onde vivem 10 milhões de pessoas. Ao todo, serão R$ 1,5 bilhão em investimentos.

Parte da capacidade da fibra será usada pelo setor público, como escolas, hospitais e prefeituras. A outra parte de ser usada por empresas lançarem planos comerciais de internet em troca da manutenção das redes.

Os trechos das próximas três infovias têm 2,3 mil quilômetros de extensão por onde vão passar cabos subaquáticos, fabricados pela chinesa ZTT Submarine Cable & System. Essa montanha de cabos saiu da China e chegou ao Brasil pelo Porto de Manaus no fim de julho.

O transbordo aconteceu nesta semana, com a fibra sendo transferida para as embarcações brasileiras responsáveis pelo próximo passo na implantação: o lançamento no leito dos rios. A EAF será responsável pela construção de seis infovias, com mais de 10 mil quilômetros de cabos subaquáticos.

O investimento nestas seis infovias é de cerca de R$ 1,34 bilhão, que foi captado por meio do leilão do 5G. "O dinheiro vem das operadoras que participaram do leilão e arremataram os lotes regionais do 5G, que são a Claro, TIM e a Vivo", afirma o presidente da EAF, Leandro Guerra, em entrevista coletiva à imprensa, em Manaus.

"Trata-se de um programa sem precedentes, que vai levar sinal de dados de alta velocidade para garantir à população melhorias na educação, saúde, pesquisa, defesa e judiciário", afirmou o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, também durante coletiva.

"Estamos falando de uma região que está sendo degradada pela mineração ilegal e pelo desmatamento. A fibra representa uma oportunidade enorme de desenvolvimento econômico para a população", complementa, referindo-se à possibilidade de novos negócios com a chegada da internet rápida.

A perspectiva é que todas as infovias fiquem prontas até 2025.

Duas delas já foram implantadas. A infovia 00 - considerada o projeto piloto - liga Macapá e Santarém e já está em funcionamento. A outra é a 01, de Santarém a Manaus, concluída neste ano e na espera da inauguração.

Próximas etapas

O que será construído nesta fase são as infovias 02, 03 e 04. O primeiro lançamento será o da Infovia 04, que terá mais de 500 km de extensão nos rios Negro e Branco, previsto para ser iniciado na última semana de agosto. Ela vai conectar as localidades de Vila de Moura (AM), Santa Maria do Boiaçu (RR), Caracaraí (RR), Iracema (RR), Mucajaí (RR) e Boa Vista (RR).

As Infovias 02 e 03 estão previstas para serem implementadas no último trimestre de 2023. A 02, a maior delas, tem cerca de 1.200 km de extensão no rio Solimões, conectando as cidades amazonenses de Tefé, Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, São Paulo de Olivença, Belém de Solimões, Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Ela vai viabilizar a conexão entre os postos avançados do exército e as fronteiras.

Já a infovia 03, com 624 km de extensão, vai conectar as cidades de Belém (PA), Ponta de Pedra (PA), São Sebastião da Boa Vista (PA), Curralinho (PA), Bagre (PA), Breves (PA), Afuá (PA) e Macapá (AP). Essa infovia é importante pelo impacto comercial e econômico, pois passa por regiões com importantes empresas que atuam no desenvolvimento local.