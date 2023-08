Reforma em programa federal nos EUA simplifica requisito de empréstimos para pequenas empresas

01/08/2023 | 12:42



O programa federal para empréstimos a pequenas empresas dos Estados Unidos está passando por sua maior reformulação em décadas. A agência de Administração de Pequenas Empresas (SBA, na sigla em inglês) está simplificando os requisitos de empréstimo, automatizando o processo e expandindo o número de credores não bancários licenciados para emitir empréstimos. As medidas, muitas das quais entram em vigor em 1º de agosto, facilitarão a participação das empresas de tecnologia financeira.

Funcionários da SBA dizem que querem aumentar o crédito para pequenas empresas que lutam para obter financiamento, já que os bancos favorecem empresas maiores. Mas as mudanças - e a decisão de acoplar requisitos mais flexíveis - resultaram em críticas da indústria e de membros do Congresso, que dizem que as revisões podem aumentar a inadimplência.

"Essas são as mudanças mais radicais que já vi em meus 40 anos de carreira", disse Tony Wilkinson, presidente-executivo da Associação Nacional de Credores Garantidos pelo Governo, um grupo comercial dos atuais credores da SBA. Uma das tarefas mais importantes dos credores é dizer não quando for apropriado, acrescentou, em vez de conceder empréstimos a proprietários de pequenas empresas que eles não podem pagar. Fonte: Dow Jones Newswires.