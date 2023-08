Offset revela que mentiu ao acusar Cardi B de traição e afirma que estava bêbado

01/08/2023 | 12:11



Eita, o que rolou aqui? Offset havia feito uma misteriosa publicação nas redes sociais em que acusava Cardi B de ter feito sexo com outro homem, mas apagou poucas horas depois. No entanto, ele voltou atrás durante o episódio do podcast Way Up With Angela Yee, admitindo que estava bebendo quando acusou a esposa de ser infiel.

Segundo informações do Page Six, o rapper disse que a cantora tem um pitbull na boca e os dois tiveram uma discussão enquanto ele estava muito alto com tequila Casamigos.

- Ela tem uma boca maluca, mas eu amo minha esposa no final do dia. Mas ela é louca, cara.

O famoso ainda admitiu que não sentiu necessidade de esclarecer a acusação nas redes sociais, porque achou que apagar a postagem já havia sido suficiente.

- A exclusão é suficiente porque, no final das contas, essas pessoas não sabem realmente o que está acontecendo conosco, de verdade.