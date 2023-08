Último adeus! Affair de Angus Cloud se pronuncia sobre a morte do ator

01/08/2023 | 12:10



A morte de Angus Cloud tem causado grande comoção nos fãs e nas pessoas próximas do ator. Na última segunda-feira, dia 31, o intérprete de Fezco, da série Euphoria, foi encontrado morto aos 25 anos de idade e a modelo Sydney Martin, affair do astro, deu o último adeus.

Nos Stories, ela publicou uma imagem em preto com emojis de corações partidos. Em seguida, ela compartilhou alguns cliques ao lado de Angus, e escreveu:

Nunca deixarei que o mundo se esqueça de você. Abençoe, abençoe, amor.

De acordo com o TMZ, a mãe do ator o encontrou sem pulso em sua casa em Oakland, nos Estados Unidos. De imediato, ela ligou para a emergência e o veículo teve acesso ao áudio. A ligação teria sido feita às 11h30 da manhã, e mulher afirmou que o filho teria tido uma possível overdose. Vale lembrar que Angus enfrentava o luto pela morte do pai.