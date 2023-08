Universal Orlando – Minion Land será inaugurada em 11 de agosto

Redação

A nova área Minion Land será oficialmente aberta para visitantes em 11 de agosto no Universal Studios Florida, em Orlando, nos Estados Unidos. Atualmente em soft opening, a atração foi criada em parceria entre as equipes da Universal Creative e Illumination para divertir os visitantes com as travessuras das famosoas criaturinhas amarelas.

Minion Land – Universal Studios

A Minion Land funciona como uma expansão da atração Despicable Me Minion Mayhem e envolve toda a família em uma nova série de aventuras cômicas. No Illumination’s Villain-Con Minion Blast, por exemplo, os visitantes podem abrir caminho para o estrelato do supervilão. Combinando cenários imersivos, tecnologia baseada em jogos interativos e um enredo original, esta atração inédita coloca as habilidades vilãs dos visitantes à prova para ver se eles têm o que é preciso para se tornar um membro do Vicious 6 – um notório grupo de supervilões do filme de sucesso “Minions: The Rise of Gru”.

Os visitantes podem se preparar para o caos com uma experiência gastronômica única, o Illumination’s Minion Cafe – um novo restaurante administrado pelos Minions com pratos criativos para toda a família. Há também o Pop-A-Nana, quiosque com pipoca sabor banana, e a Freeze Ray Pops, loja que serve guloseimas refrescantes e coloridas. O Bake My Day, por sua vez, funciona como confeitaria com seleção exclusiva de guloseimas temáticas dos Minions.

A área conta ainda com a loja temática Evil Stuff e encontros com personagens como Minions, Gru, Margo, Edith e Agnes da franquia “Meu Malvado Favorito” e Rosita, Gunter e Johnny, do filme “Sing”.