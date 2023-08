Correção: PMI industrial dos EUA avança a 49 em julho e confirma prévia, afirma S&P Global

01/08/2023 | 11:44



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial dos EUA subiu de 46,3 em junho para 49 em julho, segundo pesquisa final divulgada nesta terça-feira, 1, pela S&P Global. A leitura definitiva de julho confirmou a estimativa preliminar e a expectativa de analistas consultados pela FactSet. Apesar do avanço, o PMI abaixo de 50 mostra que a atividade manufatureira nos EUA permaneceu em contração em julho, ainda que em ritmo mais contido que no mês anterior.