Estreias da Netflix em agosto têm 'Heartstopper' 'Zumbiverso' e 'Ragnarok 3'

01/08/2023 | 10:53



A Netflix terá diversas estreias em seu catálogo neste mês de agosto de 2023, incluindo filmes aguardados como Agente Stone e Império da Dor, as novas temporadas de Heartstopper e O Poder e a Lei e séries documentais baseadas em casos reais, como As Últimas Horas de Mario Biondo e Depp v. Heard.

Confira alguns dos principais lançamentos da plataforma de streaming abaixo, junto ao trailer e à sinopse fornecida pela própria Netflix.

Estreias da Netflix em agosto de 2023

Contaminação: A Verdade Sobre o que Comemos (2/8/2023)

Este documentário fascinante conta com entrevistas reveladoras para examinar os surtos de doenças de origem alimentar nos EUA.

Heartstopper - Temporada 2 (3/8/2023)

Com provas, uma viagem escolar a Paris e a formatura chegando, Nick, Charlie e a turma se preparam para lidar com novos desafios de romance, amizade e da vida.

O Poder e a Lei -Temporada 2 - Parte 2 (3/8/2023)

Falta pouco para o julgamento de Lisa, e Mickey enfrenta dúvidas, dificuldades e revelações inesperadas. Lorna e Cisco planejam o grande dia. Izzy dá passos importantes.

As Últimas Horas de Mario Biondo (3/8/2023)

A morte de Mario Biondo, marido da famosa apresentadora espanhola Raquel Sánchez Silva, parecia um caso resolvido. Mas a família acha que não.

100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi (3/8/2023)

Intimidado pelo chefe, ele não passa de um funcionário explorado. Tudo o que este homem precisava para finalmente se sentir vivo era um ataque de zumbis!

Mandou Bem: Desafio dos Confeiteiros (4/8/2023)

Neste spin-off de "Mandou Bem", dez confeiteiros sem muitas habilidades na cozinha recebem dicas de profissionais e disputam um prêmio em dinheiro.

Flores Raras (5/8/2023)

A poetisa americana Elizabeth Bishop faz uma visita ao Rio de Janeiro e vive uma bela história de amor e amizade com a arquiteta Lota de Macedo.

Zumbiverso (8/8/2023)

Em Seul, o surto de um vírus zumbi sai do controle. Agora, os humanos precisam enfrentar os mortos-vivos em missões desafiadoras. Quem vai sair vivo dessa?

The Seven Deadly Sins: Fúria de Edimburgo - Parte 2 (8/8/2023)

Tristan reencontra Lancelot pela primeira vez após um trágico acidente. Agora, ele precisa aprender a controlar seus demônios internos para salvar a vida da mãe.

Untold - Volume 3 (8/8/2023 - 22/8/2023)

A aclamada série documental "Untold" está de volta com o volume 3 para revelar, ao longo de quatro semanas, os bastidores do universo esportivo. Do boxe ao futebol americano, passando pelos escândalos de doping, essas novas histórias vão muito além das manchetes e desafiam nossas opiniões sobre os temas abordados. Com estreia semanal, cada caso se baseia em relatos sinceros dos envolvidos, revelando a determinação, a resiliência, as dores, o triunfo e até mesmo o humor por trás de cada gota de suor.

Império da Dor (10/8/2023)

Este drama sobre as causas e consequências da epidemia de opioides nos Estados Unidos acompanha culpados, vítimas e uma investigadora em busca da verdade.

Os Cadetes Mech (10/8/2023)

Um adolescente se une a um grupo de Cadetes escolhidos para pilotar Robos Mech espaciais e defender a Terra contra alienígenas monstruosos.

Agente Stone (11/8/2023)

Uma agente especial de uma organização que busca manter a paz no mundo faz de tudo para impedir que uma hacker roube um bem valioso? e extremamente perigoso.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Arco do Distrito do Entretenimento (11/8/2023)

Demônios massacraram sua família e amaldiçoaram sua irmã. Agora Tanjiro inicia sua jornada para encontrar a cura e se vingar.

Johnny Depp x Amber Heard (16/8/2023)

Mostrando os dois depoimentos lado a lado pela primeira vez, esta série explora o julgamento que abalou Hollywood e dominou a internet.

Família Upshaw - Parte 4 (17/8/2023)

Uma família negra de classe média faz de tudo para ter uma vida melhor e mais feliz enquanto lida com desafios cotidianos nesta série de comédia.

Mask Girl (18/8/2023)

Durante o dia, ela é uma funcionária insegura com a aparência. À noite, uma personalidade mascarada da internet. Até que um acontecimento desastroso muda sua vida.

O Rei Macaco (18/8/2023)

Um macaco e seu bastão de luta mágico embarcam em uma aventura épica contra deuses, demônios, dragões, e o maior inimigo de todos: o ego do próprio macaco.

Quem é Erin Carter? (24/8/2023)

A vida tranquila de uma mulher inglesa em Barcelona vira de cabeça para baixo depois que um assalto em um supermercado expõe seu passado secreto e violento.

O Clube de Leitores Assassinos (25/8/2023)

Perseguidos por um palhaço assassino que conhece todos os segredos deles, oito amigos fãs de terror lutam para sobreviver.

Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá! (25/8/2023)

As amigas Stacy e Lydia estão planejando uma festa épica de bat mitzvá. Mas um garoto popular e o drama do colégio podem estragar tudo. Idina Menzel, Jackie Sandler, Adam Sandler, Sadie Sandler e Sunny Sandler estrelam esta comédia sobre amadurecimento.

Caçadores de Demônios (26/8/2023)

Com novos poderes e novos recrutas, os Caçadores continuam na batalha contra os demônios perversos que se alimentam de humanos.

As Escolhas do Amor (31/8/2023)

O namorado atual, o primeiro amor ou o astro do rock... Qual deles Cami deve escolher? Nesta comédia romântica interativa, quem decide é você.

One Piece: A Série (31/8/2023)

Uma aventura de piratas em live action baseada no mangá campeão de vendas de Eiichiro Oda.

Ragnarok: Temporada 3 (31/8/2023)

Os limites entre o bem e o mal estão cada vez mais confusos. Agora, Magne está prestes a enfrentar uma épica batalha final entre deuses e gigantes.