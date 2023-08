S.Caetano divulga selecionadas do projeto Mães Acolhedoras

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



01/08/2023 | 10:45



A Prefeitura de São Caetano, por meio da Seais (Secretaria de Assistência e Inclusão Social) e da Seeduc (Secretaria de Educação), publicou nesta segunda-feira (31) no DOE (Diário Oficial Eletrônico) a lista das 420 classificadas ao Programa Mães Acolhedoras 2023, bem como a lista de espera com 195 qualificadas conforme os critérios estabelecidos.

O projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento de atividades de capacitação ocupacional e o exercício de atividades orientadas na Rede Municipal de Educação. Uma das atribuições das selecionadas será o suporte ao programa de Educação Alimentar, na qual ajudarão na organização e nos cuidados com as hortas escolares, bem como o auxílio no momento de alimentação das crianças.

Com duração de 12 meses e podendo ser prorrogado por mais 12, o programa é destiado a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e visa, entre outras coisas, aproximar as famílias da comunidade escolar. Nos dias 4, 11, 18 e 25 de agosto, haverá o período de formação das classificadas. A previsão é que o programa inicie as atividades no dia 1º de setembro.

Para as participantes, será concedido um auxílio correspondente a um salário-mínimo nacional vigente e a garantia de seguro de vida coletivo.