Ribeirão Pires reforça campanha sobre perigos de queimadas ilegais

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



01/08/2023 | 10:36



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, reforça campanha de alerta aos moradores sobre os perigos das queimadas ilegais na região. Essa prática acarreta não apenas em danos ambientais, como também gera consequências graves para a saúde pública.

As queimadas, sejam elas em pastos, terrenos baldios, lixos ou quintais, têm se tornado uma preocupação crescente para as autoridades ambientais. Além de poluir o ar e contribuir para o agravamento de problemas respiratórios e cardíacos na população, elas causam danos irreparáveis à fauna e à flora local.

De acordo com a Lei Federal 9.605 de 1998, a queimada ilegal é classificada como um crime ambiental, sujeito a punições severas. Aqueles que forem pegos realizando tais práticas podem ser penalizados com prestação de serviços comunitários, reclusão domiciliar e multas cujo valor varia de acordo com a gravidade da queimada. Ribeirão Pires também possui uma legislação própria com a Lei 3.899/95, que prevê punição para quem praticar esse tipo de crime.

A Prefeitura também chama a atenção para outra prática perigosa: soltar balões, pois podem dar origem a incêndios florestais e causar danos ainda mais graves para as matas, animais e, sobretudo, para os próprios moradores da cidade.

Denúncias podem ser feitas pelos números 4824-4197 ou 4828-9800, ramal 3, ou pela GCM do município no número 153.