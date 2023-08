Núcleo dos Ciganos passa por obras para minimizar impacto das chuvas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



01/08/2023 | 10:27



O Núcleo dos Ciganos, em Santo André, localizado nas imediações da Estação Utinga, ao lado da Avenida dos Estados e do Rio Tamanduateí, está passando por obras de drenagem. A previsão é que a intervenção fique pronta até o fim do mês de setembro. Nesta segunda-feira (31), o prefeito Paulo Serra (PSDB) percorreu as ruas e vielas da comunidade. Acompanhado pelo secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti Filho, juntamente com sua equipe, acompanhou a evolução das intervenções e aproveitou para conversar com a população, justificando que eventuais transtornos provocados pela obra têm um bom motivo: evitar novas enchentes e perdas.

“Esse núcleo é muito consolidado e o conceito da obra é o mesmo que estamos levando para outros núcleos da cidade, que é de infraestrutura. Aqui é área que tem acúmulo de água, o que atrapalha a vida de moradores e comerciantes, então com essa obra, em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), vamos minimizar muito o impacto das chuvas e oficializamos a coleta de esgoto. E após a parte de drenagem vem asfalto, iluminação, trazendo mais qualidade de vida aos moradores”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Estão sendo instalados 109 metros de galeria, 400 metros de tubulação para rede de esgoto e mais 400 metros para águas pluviais, promovendo, portanto, a separação das redes. O investimento municipal (sem contar os recursos da Sabesp) será superior a R$ 1 milhão. “No final de setembro pretendemos estar com essa obra pronta, por conta da estação de chuvas. Em outubro volta a chover mais forte, então quando vier a água vai estar pronto”, pontuou Vitor Mazzeti Filho.