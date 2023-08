Técnico da França se desculpa por ataque de fúria contra o Brasil: 'Não é um bom comportamento'

01/08/2023 | 10:15



Hervé Renard, treinador da França, pediu desculpas por seu comportamento na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, na segunda rodada da fase da Copa do Mundo Feminina, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Na parte final do duelo, realizado no último sábado, ele recebeu um cartão amarelo após confrontar a arbitragem, por causa de uma falta marcada contra sua seleção, e gritar furiosamente em direção ao banco brasileiro. Ele precisou ser contido por um membro da comissão técnica.

"A única coisa que eu sei é que eu ainda estou um pouco louco, como vocês puderam ver no final da partida contra o Brasil", disse Renard em coletiva na véspera do embate com o Panamá, pela última rodada do Grupo F. "Eu gostaria de me desculpar pelo meu comportamento no final do jogo. Não é um bom comportamento e não é uma imagem positiva para a seleção francesa. Então, eu me desculpo por isso", completou.

A França tem o objetivo de terminar a primeira fase na liderança do grupo, mas o treinador considera poupar algumas estrelas de seu grupo, como a capitã Wendie Renard, autora do gol da vitória francesa diante da seleção brasileira. "Vou falar com ela porque às vezes algumas jogadoras preferem jogar do que estar no banco para estarem prontas", explicou. "Às vezes, descansar é bom para elas, mas às vezes não. Depende da jogadora", concluiu.

Líder do Grupo F, com quatro pontos, a França enfrenta o Panamá às 7 horas de (Brasília) desta quarta-feira, mesmo horário em que o Brasil decide a vaga nas oitavas em duelo com a Jamaica. As brasileiras estão em terceiro lugar, com três pontos, e as jamaicanas ocupam a segunda colocação, com quatro. Para avançar sem depender de outro resultado, a seleção comandada por Pia Sundhage precisa vencer. Caso empate, terá de torcer por uma improvável derrota das francesas para as panamenhas.