Em defesa da mulher

01/08/2023 | 10:03



A deputada estadual Carla Morando (PSDB) anunciou ontem, em entrevista a veículos de imprensa aliados, ao lado da advogada Gabriela Manssur, a intenção de processar o colega Luiz Fernando Teixeira (PT) por machismo e danos morais. Este Diário, defensor intransigente da igualdade de gêneros, é a favor da punição rigorosa e exemplar a agressores – de todos eles. O jornal tem dado reiteradas mostras de que não é conivente com o discurso de ódio em razão do sexo. Anteontem, aliás, publicou reportagem mostrando o ataque covarde do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), coincidentemente marido de Carla, a jovem senhora, chamada de “vaca” em rede nacional de TV.

Impossível deixar de destacar nestes comentários o fato de Carla Morando tentar transformar uma crítica nitidamente política em uma questão de gênero ao mesmo tempo em que ignora as agressões vis e insidiosas do próprio marido, proferidas em alto e bom som em transmissão para todo o Brasil, a uma mulher, a quem mandou que dessem “um tanque de roupa suja pra essa vaca lavar”. Este Diário apoia a batalha antimachismo de Carla Morando e Gabriela Manssur, mas expõe sem meias-palavras qualquer tipo de hipocrisia – talvez por saber disso é que a deputada não tenha convidado os repórteres desta Casa para a “coletiva de imprensa” onde anunciou a intenção de processar Luiz Fernando.

Diferentemente de certas justiceiras, este jornal se recusa a adotar dois pesos e duas medidas quando o assunto é igualdade de gênero. Por isso é solidário às vítimas de agressões pérfidas – a todas elas, sem exceção – e instransigente com os homens que as cometem – todos eles, sem exceção. Nas páginas deste Diário, cuja independência editorial impede de estar junto de Luiz Fernando Teixeira ou de Orlando Morando, o leitor sempre verá a condenação do machismo. Este é um princípio inegociável. A defesa da mulher e o combate à misoginia são bandeiras caras a este veículo de comunicação, que se recusa a analisar tema tão importante ao sabor das conveniências políticas.