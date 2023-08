Corinthians recebe Newell's Old Boys pelas oitavas de final

João Tollotti

Especial para o Diário



01/08/2023 | 09:55



O Corinthians continua a caminhada pelo título inédito da Copa Sulamericana nesta terça-feira, às 21h30, contra o Newell''s Old Boys. A partida de ida das oitavas de final da competição acontece na Neo Química Arena. A volta será na semana que vem, na Argentina.

O Timão vive um bom momento. Está há sete jogos sem derrota e vem evoluindo o desempenho técnico e tático a cada jogo. Para a partida de hoje à noite, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve escalar um time alternativo, a exemplo do que fez contra o Universitário, com algumas peças do time titular. O meia Fausto Vera e o atacante Roger Guedes podem ser utilizados.

O Newell’s é o 14º colocado na Liga Argentina com 27 pontos e vem de um empate por 1 a 1 contra o Talleres, no último sábado.