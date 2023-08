Precisando da vitória, Seleção Brasileira encara a Jamaica

João Tollotti

Especial para o Diário



01/08/2023 | 09:48



A Seleção Brasileira enfrenta a Jamaica amanhã, às 7h, em partida válida pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. A equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage precisa da vitória para seguir a caminhada rumo ao título inédito da competição. A partida será realizada no Melbourne Rectangular Stadium, na Austrália.

As únicas vezes que o Brasil foi eliminado na fase de grupos do Mundial foram em 1991 e 1995. No momento, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação do Grupo F com três pontos, atrás da França e da própria Jamaica.

A seleção brasileira pode até se classificar com um empate, caso também aconteça um outro improvável empate entre a fraca Seleção do Panamá e a França. As panamenhas até agora não fizeram nenhum gol na competição e sofreram cinco.

Nesta segunda-feira (31), a técnica Pia Sundhage comandou o penúltimo treino antes da delegação viajar para Melbourne, o que acontece nesta manhã. As meninas brasileiras farão um último treino ainda hoje para acetar os últimos ajustes antes da partida desta quarta-feira.

O jogo entre Brasil e Jamaica terá transmissão da TV Globo, Sportv, CazéTV e FIFA+.