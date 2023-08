Superlua do Esturjão: entenda o fenômeno que ocorrerá nesta noite

Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/08/2023 | 09:55



Na noite de hoje (1º), os brasileiros poderão observar um fenômeno astronômico batizado popularmente de Superlua do Esturjão. Ele ocorre quando a Lua entra na fase cheia e também em seu perigeu – quando está mais próxima à Terra. Na prática, é quando o satélite natural parece até 15% maior e 30% mais brilhante do que o usual.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Como assistir ao fenômeno

Para observar a Superlua do Esturjão não é preciso qualquer instrumento, mas quem tiver um binóculo ou telescópio pode enxergar maiores detalhes do satélite. Aqui, é importante olhar na direção leste e acompanhar o nascimento da Lua. Hoje (1º), esse momento deve ocorrer por volta das 17h40 (horário de Brasília). Também será possível observar o fenômeno na quarta-feira (2) e quinta-feira (3). Vale destacar que, quanto mais límpido estiver o céu, melhor será para assistir ao evento.

Por que Superlua do Esturjão?

Em antigas tradições, a Lua em sua fase cheia costumava ser relacionada a significados culturais e místicos – que não têm qualquer embasamento astronômico. Povos nativos norte-americanos, por exemplo, batizavam cada uma delas em homenagem a estações do ano, plantas e animais.

No caso da Superlua do Esturjão, o nome é referência ao peixe esturjão. Nessa época do ano ele é encontrado em grande quantidade nos Grandes Lagos da América do Norte – um conjunto imenso de lagos de água doce entre o Canadá e os Estados Unidos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

*Fontes: UOL e G1