São Bernardo empata o sexto jogo seguido e deixa o G-8

Cleber Ferrette

Do Diário do Grande ABC



01/08/2023 | 09:42



O São Bernardo bem que tentou pôr um fim na má fase ontem à noite contra o Brusque, em Santa Catarina. Jogou melhor no primeiro tempo, dominou a maioria das ações no meio de campo, chegou mais ao ataque e colocou o goleiro Matheus Nogueira para trabalhar. Na segunda etapa, porém, o time catarinense voltou mais ajustado e teve as principais chances. O goleiro Alex Alves foi um dos destaques do time da região na fase complementar.

O scout da partida mostrou uma leve vantagem para a equipe de Santa Catarina. Porém, só em números. Em campo, a percepção foi de um confronto equilibrado, com 16 chutes a gol do Brusque contra 12 do Tigre. A posse de bola ficou em 55% para os catarinenses contra 45% para o time da região. No final, um 0 a 0 com sabor mais amargo para o São Bernardo que deixa o grupo dos oito melhores da competição.

O resultado é o sétimo empate do Tigre no campeonato, o sexto consecutivo e o quarto sem gols. Aliás, o Tigre só marcou um gol nas últmas cinco rodadas. A última vitória aconteceu no dia 5 de junho contra o Figueirense, ainda no início do campeonato nacional.

Na próxima rodada, o São Bernardo vai a Ponta Grossa enfrentar o quinto colocado Operário, em partida que será realizada no próximo domingo (5), às 16 horas.