Novo recurso permite enviar mensagens sem salvar contato no WhatsApp

Bianca Bellucci

Do 33Giga



01/08/2023 | 08:55



Caso um usuário quisesse enviar mensagens sem salvar contato no WhatsApp, era necessário recorrer a truques ou ferramentas de terceiros, como o ChatDireto. Agora, no entanto, o mensageiro conta com uma função nativa que visa facilitar a vida na hora de falar com pessoas ou empresas que você não quer ter em sua agenda. Aprenda neste tutorial como realizar o procedimento. É importante destacar que, por enquanto, só está disponível na versão mobile.

1. Abra o WhatsApp. Em seguida, clique no ícone de nova conversa – localizado no canto superior direito no iOS ou no inferior direito no Android.

2. Na lupa, digite o número que você quer conversar sem adicionar.

3. O WhatsApp fará uma varredura entre usuários cadastrados no aplicativo, mas que não estão na sua lista de contatos. Toque em “Conversar” para abrir o bate-papo.

Veja em capturas como enviar mensagens sem salvar contato no WhatsApp. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: