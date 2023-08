Oferta: compre Microsoft Office e Windows por apenas US$10

Da Redação

Do 33Giga



01/08/2023 | 07:55



Realizar atualizações do Windows nem sempre é fácil devido ao custo, mas durante a Venda de Agosto da Keysfan, você tem um ótimo incentivo para fazer a troca. Até 15 de agosto, você pode atualizar para o Windows 11 Professional e obter o Microsoft Office 2021 Professional pelo atrativo preço de US$ 31,99.

O Windows 11 Professional foi otimizado para o mundo do trabalho híbrido. A nova interface do usuário é mais fácil de usar e agradável aos olhos, enquanto o sistema operacional rico em recursos foi simplificado para ser mais personalizável, com navegação mais fácil e mais seguro.

Com uma licença vitalícia do Microsoft Office Professional 2021, por sua vez, você terá acesso ao Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access. Normalmente, esse tipo de chave custaria alguns dólares, mas é um valor camarada quando você considera que está incluído com o Windows. Agora, você terá a principal suíte de escritório do mundo em seu computador pessoal para ajudá-lo em diversos projetos.

Oferta por tempo limitado: Microsoft Office 2021 vitalício por US$ 13,65

Venda por tempo limitado: Windows 11 Pro genuíno por US$ 9,98



Compre e economize mais com pacotes

50% de desconto no Windows 10 e no Office com cupom BKS50

Keysfan também vende licenças para empresas

Outras ferramentas em oferta

Por que escolher a Keysfan?

A Keysfan mantém o conceito do cliente em primeiro lugar. Por isso, visa trazer os melhores produtos e serviços a eles. Prova disso é o processo de compra, que é simples e fácil de operar. Após a finalização da aquisição, o código de ativação do software e as instruções detalhadas de instalação serão enviados para a caixa de e-mail em minutos.

Vale destacar que, no processo de instalação e uso, os usuários podem entrar em contato com a equipe profissional de atendimento ao cliente da Keysfan a qualquer momento se tiverem alguma dúvida. O grupo está online 24 horas por dia, sete dias por semana (e-mail de contato: support@keysfan.com).