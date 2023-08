Concessão dos serviços do Semasa prevê investimento de R$ 500 mi

Artur Rodrigues



31/07/2023



A concessão administrativa dos serviços especializados em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) exigirá investimento de R$ 500 milhões da empresa vencedora da licitação. A informação foi dada pela autarquia, em audiência pública realizada ontem à noite no Auditório Heleny Guariba, na Praça IV Centenário, no Centro. Dessa quantia, estima-se que cerca de R$ 210,3 milhões serão reversíveis, isto é, vencimentos que retornarão ao poder público ao término da concessão.



“Ao invés de gastar esse recurso, o poder público vai receber isso na concessão como contrapartida da prestação de serviço, ou seja, esses recursos serão financiados pelo terceiro. Essa também é uma das razões para a escolha do modelo de PPP (Parceria Público-Privada)”, explicou o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.



A concessão prevê um contrato máximo de R$ 7,8 milhões, com duração de 30 anos e que terá possibilidade de prorrogação por até cinco anos. Nesse modelo, os serviços continuarão sob titularidade do município, e o Semasa seguirá exercendo a fiscalização do contrato, da prestação de serviços e dos investimentos a serem realizados pela empresa ou consórcio vencedor do processo licitatório.



“O modelo que estamos propondo é muito mais amplo que uma terceirização simples, que é o nosso modelo atual. Existe obrigação de todas as partes visando o desenvolvimento de atividades, cujo investimento o poder público sozinho não tem condições de efetuar. Eu vejo isso como um passo à frente. Santo André tem sido pioneira em diversas coisas, inclusive na limpeza pública, e mais uma vez estaremos sendo pioneiros nesse processo”, comentou Ajan.



As atividades de limpeza urbana englobam a varrição de vias e logradouros públicos, a limpeza e requalificação de áreas com descarte irregular de resíduos e de locais de difícil acesso, além da manutenção das papeleiras (lixeiras).



A empresa vencedora do processo licitatório será responsável por realizar diversas melhorias na gestão de resíduos sólidos. O projeto de PPP abrange a construção de 10 estações de coleta, uma nova central de triagem de resíduos recicláveis, unidade de beneficiamento de resíduos sólidos da construção e demolição, unidade de tratamento mecânico-biológico, usina de tratamento de resíduos orgânicos, unidade de tratamento de resíduos de serviços de saúde, centro de controle operacional (para monitoramento dos ecopontos e dos serviços de coleta e varrição) e a implementação de um sistema de reaproveitamento dos gases gerados no aterro.



Além disso, a licitante vencedora deverá realizar obras de ampliação do Aterro Sanitário Municipal, cuja vida útil atual vai até 2027. De acordo com o Semasa, a ampliação garantirá mais 10 anos. A empresa também deverá instalar contêineres subterrâneos para coleta e armazenamento de resíduos, novas papeleiras, contêineres para recebimento de vidros nos ecopontos, uma central de atendimento ao usuário e espaço de educação ambiental para receber estudantes e público em geral.