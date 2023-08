Fiscalizações de Julinho à prova

Da Redação



01/08/2023 | 07:00



As sessões voltam amanhã na Câmara de São Bernardo e uma das maiores expectativas da Casa é saber como a bancada de sustentação vai trabalhar para impedir a fiscalização que o vereador Julinho Fuzari (PSC) pretende fazer nas últimas polêmicas da gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). Ele busca saber onde o secretário de Saúde, Geraldo Reple, está colocando o dinheiro encaminhado pelo governo do Estado para a área. Também tentará avançar nos motivos pelos quais a Secretaria de Educação, comandada por Silvia Donnini, tem fechado salas de aula e reduzido a atenção a crianças com deficiências na rede municipal.

Burburinho

Outro assunto que deve ferver a volta do recesso na Câmara de São Bernardo é a reclamação da base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB) com relação ao presidente do Legislativo, Danilo Lima (PSDB). Não é raro ver vereador governista criticando o tucano, dizendo que, em vez de aglutinar, tem individualizado o poder à frente da Casa, tratando como prioridade apenas demandas próprias. Alguns parlamentares têm até brincado que a atuação de Danilo Lima traz saudades do período de Estevão Camolesi (PSDB).

Guerra à vista

A declaração de Ramon Ramos Filho, ao Diário, de que será candidato a vereador em 2024 gerou bastante comentário no meio político de São Bernardo, em especial no gabinete do vereador Maurício Cardozo (PSDB). Sucessor eleitoral do ex-presidente da Câmara Ramon Ramos (morto em acidente de carro em 2019), Maurício disse a aliados que interpretou a entrevista do filho do ex-vereador como rompimento oficial. Agora é saber como ficará a família de Ramon Ramos diante da divisão.

Repercussão – 1

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) utilizou suas redes sociais para repercutir duas reportagens do Diário do fim de semana: a decadência da Rota do Frango com Polenta e o fechamento de salas de aula por parte da Prefeitura de São Bernardo.

Repercussão – 2

“Perde-se empregos, perde-se desenvolvimento, perde-se opções de gastronomia. Retomar a atração de empresas é um caminho”, disse o parlamentar sobre a Rota do Frango com Polenta. “Penso que mudanças como essas devem ser feitas a partir de análises muito bem feitas, levando em consideração a aprendizagem das nossas crianças. Espero que assim tenha ocorrido”, destacou, sobre o fechamento de salas de aula.

Chocolate

Ex-vice-prefeito de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon (Cidadania) capitaneou na noite de sexta-feira o congresso municipal de sua sigla. Mas o comentário na cidade foi o de que ele tentou rivalizar seu evento com outro muito tradicional: o Festival do Chocolate. Lideranças de peso compareceram à atividade de Roncon, mas tinha parte do público que não abriu mão de aproveitar as guloseimas da tradicional festa de Ribeirão.

Luiz Gonzaga mauaense

A Câmara de Mauá retorna hoje às atividades e, na pauta, vai discutir o projeto de lei da Prefeitura que dá nome de Luiz Gonzaga Rei do Baião a uma rua que fica no início na Rua Washington Luiz e vai até a Rua Prefeito Dr. Dorival Resende da Silva, localizada na Vila Magini. A alegação do Paço é a de que, ao homenagear Luiz Gonzaga, “estaremos promovendo a preservação da memória desse importante personagem nordestino, o que acaba por valorizar a cultura da população mauaense, principalmente se considerarmos que muitos dos cidadãos migraram de vários Estados do Nordeste para cá”.