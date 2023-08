Guarani tem retornos e novos suspensos para enfrentar o Ceará na Série B

31/07/2023 | 21:10



O Guarani iniciou sua preparação para enfrentar o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro e tem boas e má notícias. O técnico Umberto Louzer terá retornos importantes, mas seguirá sofrendo com baixas por conta de suspensão.

O meia Matheus Bueno e o atacante Bruninho voltam a ficar à disposição após desfalcarem na vitória por 2 a 1 diante do Avaí. Por outro lado, os atacantes Derek e João Victor levaram o terceiro cartão amarelo e viraram desfalques.

A notícia não é tão ruim para Derek, pois o jogador saiu de campo com um desconforto muscular e terá tempo para se recuperar, visando a rodada seguinte. Bruno Mendes deve assumir a vaga no meio-campo, enquanto Bruninho entra no ataque. Matheus Bueno também deve voltar ao time titular na vaga de Lucas Araújo.

Com a vitória, o Guarani alcançou 35 pontos e colou no G-4, em quinto lugar. O quarto colocado é o Vila Nova, que também tem 35. O jogo diante do Ceará, pela 21ª rodada, será realizado na quarta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).