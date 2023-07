Shakira e Lewis Hamilton curtem encontros secretos por Ibiza, na Espanha

31/07/2023 | 19:11



Shakira e Lewis Hamilton já estamparam manchetes algumas vezes neste ano após gerarem rumores de namoro. Segundo o Daily Mail, a cantora e o piloto tiveram três encontros secretos em Ibiza, na Espanha, no mês passado. De acordo com o canal de TV espanhol Telecinco, a dupla se encontrou após os funcionários irem embora da residência da artista.

Além disso, uma fonte próxima afirmou que o motorista de Hamilton ouvia conversas constantes do esportista com a dona do hit Waka Waka. Enquanto Lewis curtiu seus dias de folga ensolarados em um iate no início de junho com alguns amigos em Ibiza, o Daily Mail afirma que, por outro lado, Shakira só saiu de sua casa em duas ocasiões.

Uma vez para ver o Bizarrap - DJ com quem a artista lançou parceria - e outra para jantar com o Hamilton, acrescentou a fonte.

Vale lembrar que, após seu conturbado término com Gerard Piqué, Shakira foi fotografada acompanhando algumas corridas de Lewis Hamilton, como o GP da Espanha e o GP da Inglaterra, além de ter saído para comemorar as performances do piloto.