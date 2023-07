Courtney Cox e Jennifer Aniston publicam homenagem de aniversário para Lisa Kudrow

31/07/2023 | 19:10



Mais que amigas, friends! Jennifer Aniston, Courtney Cox e Lisa Kudrow são amigas desde que se conheceram durante as gravações de Friends e não têm problema em mostrar a amizade nas redes sociais. E é por isso que, quando qualquer uma faz aniversário, as outras duas não deixam de fazer homenagens.

No último domingo, dia 30, foi a vez da intérprete de Pheobe Buffay ganhar lindas postagens das amigas - e dos fãs. E é claro que Courtney e Jennifer não perderam a oportunidade e compartilharam uma série de fotos no Instagram com legendas de encher os olhos de lágrimas.

A intérprete de Rachel Green aproveitou a data para publicar alguns cliques antigos com Lisa Kudrow. Já na legenda, ela não deixou de confessar seu amor pela amiga.

Juntem-se a mim para celebrar uma das minhas pessoas favoritas no planeta. Ela tem sido minha amiga e família há quase 30 anos. Uma das comediantes e atrizes mais talentosas com quem tive a grande honra de trabalhar.