Em tratamento contra câncer, Preta Gil fala sobre nova cirurgia: Esse pesadelo vai acabar

31/07/2023 | 19:10



Preta Gil está linda e plena curtindo os Lençóis Maranhenses! A cantora, que irá completar mais um ano de vida no dia 8 de agosto, está usando as redes sociais para mostrar um pouco dos dias de descanso e atualizar os seus fãs sobre o tratamento contra câncer.

- Vamos voltar, muitas coisas boas para acontecer! Meu aniversário semana que vem, na outra semana a gente opera e se Deus quiser, vai dar tudo certo e esse pesadelo vai acabar, contou ela nos stories do seu Instagram.

Em outra publicação, Preta colocou o corpão para jogo e chamou atenção ao usar um biquíni diferentão de cereja.

Seja a cereja do seu próprio bolo !!!! Sendo feliz em Atins !!!, disparou ela na legenda.

Recentemente Preta falou sobre uma cicatriz que tem no tórax:

- Essa aqui é uma cicatriz do porte que eu coloquei para fazer quimioterapia e eu abri e fechei isso aqui umas três vezes. Porque deu problema com o porte uma vez, depois teve que mexer de novo. E esse aqui é um remédio para dor. As dores que eu sinto por consequência da radioterapia.