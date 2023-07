James Rodriguez faz exames médicos e testes físicos no São Paulo e conhece companheiros

31/07/2023 | 18:52



James Rodriguez não teve descanso após desembaçar no Brasil no fim a noite de domingo para se tornar reforço do São Paulo. Neste segunda-feira, pela manhã, o meia colombiano fez exames médicos no clube e à tarde já estava na academia aprimorando a forma física. O primeiro dia de trabalho serviu, ainda, para conhecer os novos companheiros e o técnico Dorival Júnior.

Com enorme simpatia e sempre com sorriso no rosto, James Rodriguez foi apresentado ao técnico Dorival Júnior e fez questão de cumprimentar um a um dos novos companheiros. Também mostrou gentileza e educação para com os funcionários do CT da Barra Funda, onde, além dos exames e testes, ainda almoçou com o time.

O argentino Calleri, que deve receber muitos passes para gol do meia colombiano, foi o parceiro de mesa na hora do almoço. Ambos conversaram bastante. Rodrigo Nestor e Galoppo (tirou fotos com o novo companheiro) são outros jogadores que apareceram na mesa com o reforço.

James Rodriguez ainda não realizou trabalhos no campo. Mas conheceu todas as dependências do moderno Centro de Treinamento da Academia. O clube tenta inscrever o colombiano o mais breve possível na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tê-lo na volta das semifinais da Copa do Brasil, dia 16, no Morumbi, contra o Corinthians. Antes, espera colocá-lo em campo em algum dos jogos caseiros antes do clássico decisivo para deixá-lo ambientado: o time recebe o Atlético-MG, no domingo, e o San Lorenzo, no dia 10.

Quem foi ao gramado sem sentir dores musculares nesta segunda-feira foi o argentino Calleri, que pode aparecer entre os titulares diante do San Lorenzo, quinta-feira, na Argentina, pela ida das oitavas da Copa Sul-Americana.