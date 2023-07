China restringe exportação de drones para evitar uso militar

31/07/2023 | 18:34



A China impôs nesta segunda-feira restrições à exportação de drones civis de longo alcance e afirmou que a medida é devido à guerra da Rússia na Ucrânia e que teme que os drones possam ser modificados para uso militar.

O governo do presidente chinês Xi Jinping mantém relações amistosas com a Rússia, mas se declara neutro na guerra. A China foi atingida por relatos de que ambos os lados podem estar usando drones de fabricação chinesa para operações de reconhecimento e possíveis ataques.

Os controles de exportação entrarão em vigor na terça-feira para impedir o uso de drones para "fins não pacíficos", disse o Ministério do Comércio, em um comunicado. O ministério indicou que as exportações continuarão sendo permitidas, mas não especificou quais restrições serão aplicadas.

A China é um dos principais desenvolvedores e exportadores de drones do mundo. A DJI Technology, uma das maiores concorrentes da indústria global, anunciou em abril de 2022 que estava saindo da Rússia e da Ucrânia para evitar que seus drones fossem usados em combate.

As restrições se aplicarão a drones com capacidade de voar além da distância de visão natural dos operadores ou de permanecer no ar por mais de 30 minutos, se possuírem dispositivos capazes de lançar objetos ou se pesarem mais de 7 quilos, indicou acordo com o Ministério.

Fonte: Associated Press.