Regiane Alves fala sobre sucesso de personagem em Vai Na Fé: - Aonde eu vou, as pessoas comentam

31/07/2023 | 18:11



Como você viu, Regiane Alves encerrou seu contrato com a TV Globo e anunciou a mudança através das redes sociais. Entretanto, apesar de não ser mais uma atriz fixa da emissora, ela está muito feliz com a carreira que construiu lá e com sua última personagem em Vai Na Fé.

Na trama, Regiane interpreta Clara, uma mulher que tenta ajudar o filho e lidar com seu relacionamento tóxico. Entretanto, apesar de passar por poucas e boas, a personagem da atriz está vivendo um romance com Helena, interpretada por Priscila Sztejnman, que está fazendo muito sucesso nas redes sociais.

Em uma conversa com a colunista Anna Luiza Santiago, a artista confessou que está muito feliz com a reação dos fãs ao ver as cenas de romance entre Clara e Helena. Regiane Alves ainda contou que a equipe da novela chama a dupla para gravar com o nome do casal.

- É uma novela que vai deixar muita saudade. Pelos encontros que a gente teve, pelo texto... A novela é unanimidade. Aonde eu vou, as pessoas comentam. Nos estúdios, quando a produção vem chamar a gente para gravar, fala: Casal Clarena, pode vir. Não é mais Regiane, não é mais Priscila. Isso é muito gratificante. A forma como foi criado o casal é importante. Quanto mais deixarmos natural, mais interessante, mais a sociedade vai aceitando. Sem sexualizar muito, porque tem essa coisa de duas mulheres, é um pouco fetiche. É uma relação como uma relação hétero. O grande acerto da Rosane [autora] foi esse.

Spoilers

É claro que ela também falou um pouco sobre o fim de Vai Na Fé. Segundo ela, uma das cenas que vão ser exibidas vai chocar os internautas e deixar todos os fãs de Clarena muito felizes.

- Não posso dar muito spoiler, mas vai acontecer uma coisa que todo mundo pensará: Ahn? Meu Deus, não acredito. E depois haverá uma grata surpresa. Com certeza, a gente ficou mais feliz com este outro final, que é o que vai ao ar. É mérito de toda a comunidade [LGBTQIAP+], pela luta. Eu trabalho há tantos anos em novela. É a primeira vez que isso me acontece. Fui surpreendida.

Relação com a TV Globo

Regiane Alves também não deixou de falar sobre o fim do contrato com a Globo. Apesar de estar pronta para estrelar outra novela da emissora, a intérprete de Clara está feliz com a mudança.

- Sou muito realizada dentro deste ciclo. É a nova forma que a Globo está colocando, que é voltar por obra, como pessoa jurídica. Estou muito feliz de acabar numa novela com tanto sucesso, com uma personagem tão incrível. É o novo mercado. Mudanças são bem-vindas. Se pegar minha carreira na Globo, fiz tanta coisa legal, tantos bons personagens... Uma mistura de muito trabalho com um pouco de sorte.

Uau, hablou!