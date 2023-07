Aos 79 anos de idade, Zezé Motta fala abertamente sobre a vida sexual: A maturidade tem suas vantagens

31/07/2023 | 18:10



Aos 79 anos de idade, Zezé Motta aproveitou o Dia do Orgasmo para falar abertamente sobre a sua vida sexual. Através da sua conta no Twitter, a atriz relembrou da infância em um colégio interno e da sua primeira vez com pouco mais de 20 anos de idade.

Passei a infância em um colégio interno, onde cedo me foi ensinado que meninas tinham de ser protegidas dos homens ? até em casa, eu era orientada pela minha mãe a não ficar com pouca roupa, apesar do calor do Rio, cidade onde fui criada. Sempre encarei a nudez com muita naturalidade. Nunca deixei isso me reprimir. A minha primeira vez foi aos 21 anos, sou da década de 40, isso era normal? Não tenho uma boa lembrança da primeira vez. Eu senti tanta dor que achei que eu tinha perdido a virgindade de fato. Só depois que eu tive a primeira relação mesmo que descobri que eu era virgem, que aquela dor foi da indelicadeza mesmo.

Em 1976, Zezé estrelou Xica da Silva, filme que garantiu o status de símbolo sexual na época. Segundo ela, por conta disso, os seus parceiros tinham uma expectativa muito grande em relação ao seu corpo:

Anos depois, em 1976, fiz Xica da Silva, filme que meu levou ao estrelado e ao status de símbolo sexual. Meus parceiros sexuais tinham uma expectativa de que eu fosse a Mulher-Maravilha na cama. Esquecia do meu prazer porque não podia decepcionar. Fui assediada e precisei fazer terapia para lidar com a pressão em corresponder à personagem, que continuou por muito tempo. Eu tive um namorado que a primeira vez que me viu saindo do banho falou: ?Cadê aquele corpinho da Xica?? Pô, não dá, né? Já tinham se passado anos. Eu não tinha mais o corpinho da Xica. Não dá para ter prazer depois de uma pergunta dessa.

Sem tabus ou rodeios, a atriz contou que está de namorado novo e que sente falta de sexo:

Fui casada cinco vezes e hoje estou com um novo namorado, não tenho o mesmo corpo, sou uma outra mulher, outra cabeça, faço atividade física, sim, sou idosa, faço reposição hormonal e assumo que sinto falta de sexo quando não o faço, sou mulher, madura, saudável, normal? Isso é a vida! Uma vida sexual regular tem a ver com saúde. Além de ser saudável, é prazeroso. Relaxa. Agora, inevitavelmente a maturidade tem suas vantagens.

E encerrou reforçando a importância do Dia do Orgasmo:

Neste Dia do Orgasmo, quero reforçar que, para as mulheres, buscar o prazer sempre foi uma coisa proibida, pecaminosa, por questões culturais e de educação. Já o homem é muito mais estimulado a isso. Esse é um dos motivos, para mim, que tornam importante a existência do Dia do Orgasmo. Que nós mulheres possamos desenvolver esse olhar sobre si e entendamos que podemos gostar de sexo e sentir prazer, ao mesmo tempo em que descobrimos o próprio corpo.