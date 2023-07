Barreirinhas: No modal aéreo, reduziremos liberação de mercadorias de 6 para 1 dia

31/07/2023 | 17:47



O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse que o novo controle de cargas que chegam ao País em voos internacionais, chamado de CCT Importação - Modal Aéreo, vai tempo de liberação de mercadorias de seis dias para um dia.

Para ele, o novo sistema será "revolucionário" para o comércio exterior do País, com potencial de transformar o Brasil em um hub relevante para a América Latina. Ele reforçou que esse é um projeto de Estado, iniciado há quase 10 anos e que envolveu órgãos governamentais e iniciativa privada. "O portal único é composto de módulos construído de modo colaborativo com outros players", destacou.

Após um período de testes no aeroporto de Vitória, o modelo será expandido para todo o País nesta quarta-feira, 2. "A partir de quarta-feira, mais de 95% do modal aéreo passa a ser controlado por essa CCT. É uma evolução fantástica que coloca o comércio exterior do Brasil na vanguarda", disse Barreirinhas.

Como mostrou no fim de semana o Broadcast/Estadão, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governo lança nesta segunda, 31, um novo sistema de controle de cargas aéreas para desburocratizar e, consequentemente, baratear as importações de produtos de alto valor agregado - que são realizadas, em sua maioria, pelo setor industrial.

A meta, segundo a Receita Federal, é reduzir em 80% o tempo médio de liberação das mercadorias nos aeroportos e em até 90% a quantidade de intervenções físicas. No ano passado, o Brasil importou US$ 47 bilhões (R$ 222 bilhões) pelo modal aéreo.