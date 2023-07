Bolsas de NY fecham em leve alta e completam 5º mês consecutivo de ganhos

31/07/2023 | 17:43



As bolsas de Nova York fecharam em alta modesta hoje, subindo mais de 3% no acumulado de julho no seu quinto mês consecutivo de ganhos, em meio à temporada de balanços corporativos. Os investidores se alinham para uma semana que contará com dados de emprego dos EUA que poderão dar sinalização sobre os rumos da política monetária do Federal Reserve (Fed), além de números trimestrais da Apple e da Amazon.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,28%, a 35.559,53 pontos; o S&P 500 ganhou 0,15%, a 4.588,96 pontos; e o Nasdaq subiu 0,21%, a 14.346,02 pontos.

No mês, o Dow Jones teve alta de 3,35%, enquanto S&P 500 subiu 3,11% e o Nasdaq 4,05%. Os ganhos mensais foram possibilitados por balanços corporativos que, no geral, "não desapontaram", segundo o analista Louis Navellier, da Navellier Calculated Investing.

As bolsas oscilaram perto da estabilidade ao longo de todo o dia, chegando a ficar todas em território negativo. Os três índices caminhavam para fechar em baixa quando inverteram o sinal a poucos minutos do fim do pregão e o Dow Jones bateu máximas nos últimos instantes.

Os papéis de grandes bancos também mostraram recuperação na reta final, enquanto o mercado digeria o relatório do Fed que mostrou que as instituições bancárias esperam restringir ainda mais os padrões de empréstimos. Assim, Citi (+0,53%), Bank of America (+0,31%), Goldman Sachs (+0,75%) e JPMorgan (+0,67%) fecharam com ganhos.

Em meio a números amenos ao longo do dia, o analista da Oanda Edward Moya disse que muitos traders não farão um posicionamento grande até o relatório do payroll, nesta sexta-feira, 4, "que deverá mostrar que o mercado de trabalho continua apertado". Uma alta no setor pode deixar o Fed inclinado a aumentar mais as taxas de juros, após a divulgação do PMI americano do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago nesta manhã fazer aumentar marginalmente as apostas por uma pausa no ciclo de aperto em setembro.

As ações da Apple e a Amazon avançaram 0,32% e 1,11%, respectivamente, à espera dos seus resultados trimestrais, a serem divulgados na quinta-feira. Entre outras gigantes de tecnologia, Meta e a Intel, por outro lado, caíram 2,11% e 2,88%. Em destaque, a Johnson & Johnson cedeu quase 4% depois que um juiz nos EUA rejeitou a segunda ação movida pela empresa para resolver processos que enfrenta de clientes que alegam ter sido prejudicados por seus produtos.

Na outra ponta, as petrolíferas americanas Chevron (3,02%) e ExxonMobil (2,92%) acumularam ganhos em meio à valorização do preço do petróleo. A ação da Yellow subiu 148,9%, a US$ 1,76, e teve sua negociação de suspensa por volatilidade sucessivas vezes durante a sessão, depois que a empresa de transportes anunciou nesse domingo, 30, o encerramento de suas operações.