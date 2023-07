Nora de Leonardo desabafa sobre especulações de rivalidade com Virginia Fonseca: Isso esgota

31/07/2023 | 17:10



A família do cantor Leonardo não para de dar o que falar! Desta vez, a nora do artista, Thais Gebelin, casada com Pedro Leonardo, abriu o jogo em seu Stories sobre sua relação com Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe. Após especulações sobre a suposta rivalidade com a concunhada, Thais colocou um ponto final nas polêmicas.

Por mais que a família do herdeiro mais velho não tenha sido convidada para celebrar o aniversário de Leonardo em 2022, Thais abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para bater papo com seus seguidores e não conseguiu escapar de perguntas sobre a amada de Zé Felipe.

Eu prometi que não ia mais responder isso, e sempre pulo essas perguntas, mas vocês se incomodam tanto, todo o tempo muitas perguntas sobre isso!!! Porém vocês questionam o lado errado!!! Perguntem para ela, porque eu acho ela incrível, linda, batalhadora, não tenho o que falar, agora não vou chegar para ela e pedir, me filma? Me reposta, me ajuda.... Concordam que é chato? Se coloquem no meu lugar... vocês pediriam? Desculpa, eu não tenho essa cara de pau!!! Então vocês teriam que perguntar pra ela pra sanar essa curiosidade, da minha parte as portas estarão sempre abertas para ela e todos os cunhados, inclusive! Não tenho absolutamente nada contra, torço muito por ela e pela família linda que ela esta construindo, sempre falei que ela era muito bem vinda!!! Parem de supor, ou tentar plantar rivalidade, isso esgota, desabafou Thais.