Nasce filho de irmão de Virginia Fonseca após polêmicas

31/07/2023 | 16:11



Nasceu! O primeiro filho de William Gusmão, irmão de Virignia Fonseca, e Mellody Barreto veio ao mundo no último domingo, dia 30. A novidade foi compartilhada em diversas contas no Instagram da família, mas a publicação que mais chamou a atenção foi o registro do pezinho do bebê.

Na conta que carrega o nome do recém-nascido, os papais de primeira viagem contaram que ele nasceu por volta das nove horas da manhã, com três quilos e 1250 gramas, além de ter muita saúde e trazendo felicidade à família. Outro registro fofíssimo foi postado pela vovó-coruja, mãe de Virginia. Na foto, William e Mellody aparecem juntinhos curtindo o bebê ainda na sala de cirurgia.

Vale lembrar que a gestação de Mellody foi marcada por algumas polêmicas envolvendo o nome do marido. No início de maio de 2023, um vídeo onde William aparece de chamego com outra mulher chamou a atenção da web. Na época, o empresário negou as acusações de traição e disse que não se lembrava de nada ter acontecido.

Apesar do bafafá, o casal decidiu continuar com o relacionamento e deu as boas-vindas ao pequeno Gabriel, contando com a presença de alguns familiares no hospital.