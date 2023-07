Amanda Bynes volta a ser internada em clínica de reabilitação

31/07/2023 | 16:11



Como Amanda Bynes saiu do topo da fama e foi parar no fundo do poço? Nos anos 2000, a atriz era figurinha tarimbada das principais comédias românticas. Com certeza você já deve ter visto Ela É O Cara, A Mentira ou Tudo O Que Uma Garota Quer. O motivo? Os filmes de Bynes não saiam da programação da Sessão da Tarde, da TV Globo.

Contudo, em março de 2023, a artista foi encontrada andando nua pelas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, em situação deplorável. Desde então, as coisas não estão muito boas. Dois meses depois, de acordo com o TMZ, ela chegou a receber alta da clínica psiquiátrica, mas, em julho do mesmo ano, voltou a ser internada ao ser considerada um perigo para si mesma e para as pessoas ao redor por conta do ciclo repetitivo de colapsos.

A notícia mais recente é de que ela chegou a receber alta, mas, uma semana depois, voltou a ser internada. A instituição ainda deixará uma equipe médica e terapeutas à disposição da atriz, assim como outros pacientes para ela começar a se ressocializar.