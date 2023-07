Após investigação ser dada como encerrada, caso de Daniel Alves vai a julgamento

31/07/2023 | 16:11



Daniel Alves, ex-jogador de futebol, está preso acusado de estuprar uma jovem de 23 anos de idade em Barcelona, na Espanha. O atleta teria cometido o crime em uma boate de luxo no fim de dezembro de 2022, e foi preso preventivamente no dia 20 de janeiro.

Segundo a Record, o caso de Daniel ganhou mais um capítulo. Conforme divulgado pela Justiça espanhola, a juíza encarregada da ação contra o jogador concluiu que existem provas suficientes para levar o jogador a julgamento. Além disso, foi divulgado pela emissora que a Justiça impôs uma fiança de mais de 780 mil reais, valor que diz respeito aos danos causados à vítima.

Nos autos, a juíza do tribunal responsável pelo caso deu por finalizada a investigação do caso e convocou o jogador para ser notificado pela acusação no dia 2 de agosto, um passo prévio ao envio do caso para julgamento.