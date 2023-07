Sthefany Brito atualiza estado de saúde dos pais após acidente e desabafa: Mal conseguia respirar

31/07/2023 | 16:10



Na última sexta-feira, dia 28, Sthefany Brito utilizou suas redes sociais para contar aos seus seguidores sobre um momento difícil para a atriz e sua família. A artista revelou que os seus pais sofreram um acidente de carro enquanto voltavam para São Paulo. Nesta segunda-feira, dia 31, a atriz atualizou seus seguidores sobre o estado de saúde dos pais e ainda aproveitou para desabafar sobre a difícil situação pela qual passou, alegando ter sentido o estado mais puro de desespero.

Pela primeira vez na vida me vi diante de uma situação onde poderia ter perdido meus pais! Meus pais, para mim, eternos! A gente sabe que um dia vai embora, aliás, é a única certeza que temos nessa vida, mas quando essa possibilidade se aproximou, foi visível o pânico, desespero e despreparo que tomaram conta de mim! Não conseguia chorar, não conseguia rezar e mal conseguia respirar! Meus pais sofreram um acidente de carro, um carro na contramão pegou o deles de frente? perda total! O que eles relatam nem nos meus piores pesadelos consigo sequer imaginar!

Ambulância! Grito! Dor! Desespero! Minha mãe, que ainda não sabia o que tinha ao certo, foi levada ao hospital e, com toda sua clareza, meu pai me liga, com um fio de voz eu escuto: Filha, fica calma, estamos bem, mas nós sofremos um acidente. Nem lembro direito o resto, declarou a atriz.

Após dois dias em observação no CTI, Sthefany contou que sua mãe passou por uma cirurgia, maior e mais séria do que a família imaginava que seria. Entretanto, a recuperação da avó de Enrico foi rápida e de sucesso, motivo de emoção para a atriz.

Agradeci por ela estar sendo tão forte, agradeci porque acredito que ela nos livrou de algo pior, agradeci por tudo que ela faz por mim e mais do que tudo pelo meu filho! Temos uma vida inteira para viver! Ela tem mais netos ainda para conhecer e babar muito! Pai, obrigado por ter sido uma rocha ali para ela nas primeiras horas, por todo cuidado com ela e também com a gente. DEUS, OBRIGADA OBRIGADA OBRIGADA!!!, finalizou a artista.