Morre Paul Reubens, aos 70 anos de idade, conhecido pelo personagem Pee-wee Herman

31/07/2023 | 16:10



2023 está sendo marcado por grandes perdas. Paul Reubens, que ficou famoso com seu personagem infantil fictício Pee-Wee Herman, morreu aos 70 anos de idade e a informação foi confirmada pelas redes sociais no dia 31 de julho, depois de o ator, comediante e roteirista ter deixado um texto pedindo desculpas por não ter compartilhado com o público o fato de estar enfrentando um câncer.

Ontem à noite nos despedimos de Paul Reubens, um icônico ator, comediante, escritor e produtor americano cujo amado personagem Pee-wee Herman encantou gerações de crianças e adultos com a sua positividade, capricho e crença na importância da bondade. Paul lutou corajosamente e privadamente contra o câncer durante anos com a sua tenacidade e sagacidade. Um talento talentoso e prolífico, viverá para sempre no panteão da comédia e nos nossos corações como um amigo precioso e homem de caráter notável e generosidade de espírito, diz a publicação.

O post ainda diz que o texto foi escrito pelo próprio Paul, em que ele pedia: Por favor, aceite minhas desculpas por não tornar público o que tenho enfrentado nos últimos seis anos. Sempre senti muito amor e respeito de meus amigos, fãs e apoiadores. Eu amei muito todos vocês e gostei de fazer arte para vocês, finalizou.