Diadema adota vacinação nas empresas como estratégia para aumentar a cobertura vacinal

Da Redação



31/07/2023 | 16:01



A Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), implementou em julho uma nova estratégia para incentivar a adesão à campanha de vacinação contra a Covid-19 e a Influenza: a vacinação direta nas empresas do município durante o horário de expediente.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal entre os trabalhadores da cidade, facilitando o acesso aos imunizantes e garantindo a proteção da população. Essa medida soma-se a outras iniciativas em curso, como a busca ativa de faltosos e a vacinação extramuro.

O secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, ressalta a importância dessa abordagem. "Temos o compromisso com a vida e buscamos constantemente soluções para aumentar a cobertura vacinal, sabendo que essa é a forma mais eficaz de evitar doenças. Ao ampliar a parceria com as empresas, facilitamos o acesso dos trabalhadores às vacinas, beneficiando a saúde de todos. Os trabalhadores se protegem contra doenças, as empresas evitam afastamentos e mantêm a produtividade, e a saúde pública é fortalecida ao prevenir o surgimento de novos vírus ou surtos", afirma o secretário.

As ações de vacinação nas empresas têm se mostrado efetivas e bem-sucedidas. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) Casa Grande, por exemplo, foram aplicadas 581 doses, incluindo 254 doses da vacina meningocócica C, 180 doses da Influenza e 147 doses da vacina contra a Covid-19.

Essas ações não são novidade, pois há um histórico de parcerias entre a prefeitura e as empresas para promover a vacinação. Nesses eventos, uma equipe composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal administrativo é enviada para realizar a imunização e atualizar as vacinas contra a Covid-19 e a gripe.

O sucesso das iniciativas já despertou o interesse de outras sete grandes empresas da região, que estão interessadas em receber a equipe de vacinação em suas instalações. Os empresários interessados em ofertar a vacinação no horário de trabalho podem entrar em contato com a Coordenação da Vigilância à Saúde, pelo telefone (11) 4043-8234, para obter mais informações sobre os trâmites necessários para viabilizar a ação.

Diadema continua empenhada em fortalecer o Programa de Imunização para evitar o ressurgimento de doenças imunopreveníveis, como poliomielite, sarampo, meningite e rubéola, entre outras. Diversas estratégias estão sendo adotadas, como busca ativa, vacinação sem agendamento, uso de carro de som, vacinação em escolas, Dia D com abertura das unidades de saúde em alguns finais de semana, sensibilização sobre a importância da vacinação em eventos promovidos pela Gestão e nas mídias sociais da Prefeitura.

A Prefeitura também realiza reuniões temáticas semanais, dentro do Programa "Saúde no Território", para dialogar com a comunidade sobre as necessidades de saúde e conscientizar os munícipes sobre a importância de cuidar da saúde coletivamente.

Outra ação importante é o debate, nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, sobre o risco de reintrodução de doenças, buscando a sensibilização da população em locais como igrejas, escolas e associações de moradores.

Os cidadãos interessados em verificar o cronograma completo de vacinas disponíveis no SUS para todas as faixas etárias podem acessar o link: https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.