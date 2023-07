Praça de Atendimento de Santo André recebe alta aprovação de 96% dos usuários

Da Redação



31/07/2023 | 15:57



A Praça de Atendimento do Paço Municipal, em Santo André, recebeu uma enxurrada de elogios em uma recente consulta pública realizada pela Prefeitura. A pesquisa, conduzida de forma digital por meio do aplicativo de serviços da Prefeitura, o Colab, ouviu a opinião de mais de 1.000 munícipes durante o mês de maio. Os resultados revelaram que impressionantes 96,15% dos usuários expressaram alto grau de satisfação com os serviços presenciais oferecidos.

A iniciativa não apenas permite uma visão mais clara sobre os aspectos a serem aprimorados, mas também contribui para a avaliação do certificado do Sistema de Gestão de Qualidade ABNT ISO 9001-2015. Essa certificação, válida para o conjunto de ações de atendimento ao cidadão, passa por renovação anual, com a expiração prevista para setembro deste ano.

O secretário de Inovação e Administração, Pedro Seno, ressaltou que a administração municipal está sempre comprometida com aprimoramento, eficiência, qualidade e transparência na prestação de serviços públicos, priorizando a contínua melhoria dos atendimentos.

Ao avaliar os aspectos específicos do atendimento, os resultados revelaram altos níveis de satisfação. A triagem/balcão para encaminhamento foi considerada satisfatória por impressionantes 99,2% dos participantes da pesquisa. O atendimento presencial nas mesas obteve aprovação de 94,8% dos usuários, com apenas 3,75% preferindo não opinar e 1,41% indicando insatisfação.

Quanto à clareza das informações fornecidas pelos atendentes, 97,9% dos munícipes participantes expressaram satisfação total. A cortesia e agilidade dos atendentes também receberam altos índices de aprovação, com 98% dos usuários satisfeitos.

Em relação às instalações e condições de infraestrutura, como iluminação, equipamentos e sistemas de informática, 89% dos usuários manifestaram satisfação, enquanto 8,26% relataram insatisfação e 3,66% preferiram não opinar. Quanto à limpeza e organização do local, 98% dos participantes da pesquisa ficaram satisfeitos.

Esses resultados refletem a dedicação da Prefeitura de Santo André em oferecer serviços públicos de alta qualidade, proporcionando aos munícipes uma experiência positiva e satisfatória em suas interações com os órgãos públicos locais. A busca contínua pela excelência é um compromisso inegociável da administração, que continua ouvindo a comunidade e aprimorando suas iniciativas para o bem-estar da população.