Prefeitura de Mauá renova Escola Municipal Lysiane Pereira Galvão para beneficiar cerca de 300 alunos

Da Redação



31/07/2023 | 15:51



A Escola Municipal Dra. Lysiane Pereira Galvão, localizada na Vila Magini, recebeu revitalização que tornou o ambiente mais seguro e saudável para seus 300 alunos e 84 funcionários. Durante os últimos meses, a unidade passou por um extenso processo de obras, incluindo a recuperação dos sistemas hidráulico e elétrico, a reforma do telhado e aprimoramentos no acabamento e pintura. Além disso, áreas como o parquinho, cozinha e despensa também foram alvo de manutenção. A entrega oficial ocorreu no domingo (30/07), com a presença dos pais e atividades recreativas e culturais para as crianças.

O prefeito Marcelo Oliveira destacou o compromisso de sua gestão em investir tanto na estrutura física das escolas quanto na capacitação e contratação de profissionais qualificados. O objetivo é oferecer uma educação cada vez mais preparada, com foco no futuro das crianças de Mauá. Desde 2021, aproximadamente mil novos servidores foram contratados, incluindo professores, ADIs (Auxiliares de Desenvolvimento Infantil), merendeiras e outros profissionais.

Além da Escola Municipal Lysiane Pereira Galvão, a Prefeitura empenhou esforços na revitalização e manutenção de 37 das 44 escolas municipais. O compromisso com a educação não para por aí, pois há planos para a construção de duas novas escolas. A primeira delas está sendo erguida na rua Geraldo Nunes Cordeiro, 406, na Vila Nova Mauá, e terá uma área construída de 2.402,59m². O moderno edifício de três andares será projetado seguindo rigorosas normas de acessibilidade e contará com oito salas de aula, espaços para atividades, áreas de lazer cobertas e ao ar livre, playground e um espaço para horta.

A segunda escola em construção é o novo prédio da Escola Municipal Profª Maria Wanny Soares Cruz, situada na Vila Assis Brasil, que substituirá a estrutura anterior, feita de madeira, e teve que ser desativada e demolida devido ao desgaste do material. Com mais de 2 mil m² de área construída, a nova escola terá acessibilidade e capacidade para receber aproximadamente 400 estudantes, aumentando em pelo menos 100 vagas a disponibilidade atual da unidade, que já atende a 300 alunos. O novo prédio também contará com três andares, incluindo a instalação de elevadores, além de 12 salas de aula, mais quatro espaços destinados a atividades, dois parquinhos infantis e uma quadra poliesportiva.

Com essas ações, a Prefeitura de Mauá reafirma o compromisso de investir no desenvolvimento educacional da cidade e proporcionar um ambiente de ensino seguro e propício ao aprendizado, preparando as crianças para um futuro promissor.